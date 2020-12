Vlaamse regering trekt meer dan 300 miljoen uit voor energie- en klimaatmaatregelen

"Er bestaat ongelooflijk veel goede wil op het lokale terrein en met de Vlaamse regering maken we extra middelen vrij om dit verder te stimuleren", zegt Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). Het Vlaamse Energie- en Klimaatpact is een concrete uitwerking van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030, waarbij het de bedoeling is om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen.