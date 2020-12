Vlaamse leerlingen scoren steeds slechter op wiskunde en wetenschappen: ken jij het antwoord op deze voorbeeldvragen?

De 10-jarige leerlingen in Vlaanderen scoren slechter dan bij het vorige TIMMS-onderzoek van 4 jaar geleden. "Het is niet echt een leuke dag voor wiskundigen in Vlaanderen. We zakken van de 11e naar de 17e plaats op vlak van wiskunde. Het gaat om een significante daling", zegt Filip Moons van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars.

"Voor wetenschappen zijn we in Vlaanderen nooit echt de beste leerling geweest." Moons voegt daar wel een nuance aan toe wat betreft de vergelijking met andere landen. "We geven in het lager onderwijs wereldoriëntatie. Daar zit wel biologie en aardrijkskunde in, maar echt natuurkunde komt pas later in de leerlijn aan bod."

Moons vindt dat het tijd is om de eindtermen basisonderwijs te vernieuwen. "Voor wiskunde, maar misschien moeten we ook de wetenschappen wel de plaats geven die ze verdienen", aldus de wiskundige. Hij pleit ook voor centrale toesten in het basisonderwijs.