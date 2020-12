Waarom moet je soms lang wachten op de spoed? Ziekenhuizen leggen het je helder uit in dit filmpje

Cast, een Antwerps bedrijf gespecialiseerd in animatiefilms, heeft het filmpje gemaakt. Het idee om mee te stappen in die bestelling kwam van de Onze-Lieve-Vrouwziekenhuizen in Aalst en het ziekenhuis Maria Middelares in Gent. Andere ziekenhuizen deden mee in de groepsaankoop omdat ze met hetzelfde probleem geconfronteerd worden. Behalve in de al vermelde ziekenhuizen kan je in Oost-Vlaanderen het filmpje zien op de website of in de wachtruimte bij het Glorieuxziekenhuis in Ronse, het AZ Alma in Eeklo en Sint-Lucas in Gent.