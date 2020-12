Ward Lemmelijn uit Tienen Europees kampioen indoor roeien

Ward Lemmelijn is 23, studeert Lichamelijke Opvoeding en mag zich sinds gisteren Europees Kampioen indoor roeien noemen. Sonny Vanderheyden vroeg hem bij Radio 2 Vlaams-Brabant hoe hij dat gefikst heeft in deze coronatijd. "Vorig jaar was dat in Parijs allemaal samen, nu elk apart. Nu was het een online evenement, ik zat in een fitness bij mij in de buurt in Tienen. Het was mijn eerste deelname bij de senioren, de profs. Daarvoor had ik bij de beloften al wat wereldtitels gewonnen."