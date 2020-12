Basket Waregem vreest meer lidgeld te moeten vragen

Basketbalclub Waregem heeft 35 coaches. "Als we hen evenveel willen blijven betalen, is er extra geld nodig. Maar dat hebben we niet", zegt voorzitter Dieter Debo. "De mogelijkheden om extra middelen te vinden, zijn zo goed als uitgeput. Het stopt ergens natuurlijk. De enige manier om nog extra bijdragen te gaan zoeken, is op de kap van onze leden die lidgeld betalen. We zouden bij hen extra lidgeld moeten vragen, maar dat willen we eigenlijk niet."

Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) zegt dat hij werkt aan een regeling voor de sportclubs.