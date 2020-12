En het tweede coronavaccin in het Verenigd Koninkrijk gaat naar... William Shakespeare (81)

Margaret Keenan (90) uit Noord-Ierland gaat de geschiedenis in als de eerste mens in het Verenigd Koninkrijk die een coronavaccin kreeg toegediend. Toch verdient ook de tweede Brit die het kreeg ingespoten een eervolle vermelding en dan vooral wegens zijn naam: William Shakespeare (81). "Baanbrekend", noemt hij zijn vaccinatie in bovenstaande video. "Ik ben blij. Dit kan vanaf nu een verschil voor onze levens maken."