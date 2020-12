Waarom scoren leerlingen slechter op wiskunde en wetenschappen? "Kennis te veel vervangen door vaardigheden"

"We zagen al een dalende trend in het secundair onderwijs, nu is het duidelijk dat het virus van de kwaliteitsdaling zich in het hele onderwijs heeft genesteld", zegt Dirk Van Damme, expert onderwijs bij de OESO, in "Terzake" op Canvas. "Dit is toch een stevige wake-up call", benadrukt ook Filip Moons van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars in "De wereld vandaag" op Radio 1.