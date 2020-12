Bestellingen voor 20 à 30 personen bij slagers en traiteurs: "Kunnen niet als "champetter" optreden"

Een slager uit de Kempen bond de koe de bel aan en stuurde zijn verhaal anoniem naar "De inspecteur". Hij merkt nu al dat er grote bestellingen worden geplaatst: "Porties van 20 tot 30 personen zijn geen uitzondering."



Lappen heel wat mensen de coronaregels aan hun laars met kerst, of staat onze Kempense slager alleen met zijn verhaal? "De inspecteur" vroeg het aan Ivan Claeys, voorzitter van de Landsbond van beenhouwers, spekslagers en traiteurs.

"Wij horen die verhalen ook"



Claeys valt zeker niet uit de lucht als hij het verhaal hoort: "Ik denk dat de Kempense slager niet alleen staat, wij horen die verhalen ook en ik denk dat dat over heel België zo is."

Nochtans hebben de slagers en traiteurs een duidelijke boodschap voor hun klanten: "Wij verwittigen telkens de klanten dat ze moeten rekening houden met COVID-19 en de maatregelen, en dat wij niet aansprakelijk zijn als ze meer mensen uitnodigen dan ze mogen."

Volgens Claeys is dat dan ook de best mogelijke manier om er mee om te gaan, want als de keurslager zijn klant wegstuurt, koopt hij gewoon zijn vlees ergens anders: "Aan de kassa van de supermarkt zal er niemand zeggen: 'Kijk meneer, je bent maar met twee, en je hebt kalkoenvlees mee voor 8 personen'."

"Dat zijn uw zaken niet"



Volgens Claeys is het ook niet altijd zo dat wie een grote portie koopt, de regels ook echt zal overtreden met de feestdagen. "Het is ook moeilijk om als slager als een soort champetter op te treden. Er zijn nu eenmaal grote gezinnen of mensen die een deel van hun voedsel afstaan aan goede doelen. Of grootouders die altijd het kerstfeest organiseerden, maar dit jaar die grote portie verdelen en gaan afzetten bij kinderen en kleinkinderen."

Claeys benadrukt dat er ook in het vakblad van de slagers duidelijk wordt gevraagd om de klanten te informeren over de coronamaatregelen.