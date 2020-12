Zware brand in nieuw gebouwencomplex in Nieuwpoort

De brand woedde in een nieuw complex van 4 huizen en een handelsruimte in houtskelet. Het vuur ontstond op de eerste verdieping en breidde zich snel uit via de wanden.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De 2 bewoners van het huis en hun 2 buren konden op tijd vluchten. Er werd meteen versterking gevraagd. “De brand situeerde zich op de eerste verdieping en breidde verder uit naar de naastgelegen woningen via de wanden. Er is hoe dan ook zware schade in dat ene huis. Inmiddels is de brand grotendeels geblust en bij de naastgelegen woningen zijn we volop aan het controleren. Het probleem is dat het vuur in de wanden zit en er heel wat afbraakwerken zullen moeten gebeuren om alles te controleren", zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

De vier bewoners werden opgevangen bij familie. Een oorzaak is niet nog bekend.