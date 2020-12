Groen licht voor Pfizer-vaccin, maar hoe werkt het en zijn er ook nadelen? De 10 belangrijkste vragen over mRNA-vaccins

De ontwikkeling van een vaccin duurt normaal tien tot vijftien jaar. Het is een ingewikkeld parcours, met veel bochten en obstakels. Succes is nooit gegarandeerd.

"Vaccins maken is maatwerk", zegt vaccinoloog Corinne Vandermeulen (KU Leuven). "Je kan niet zomaar copy-paste doen en snel even een bestaand vaccin aanpassen. Mensen beseffen niet hoe complex het allemaal is. Je hebt veel ervaring nodig... én een dosis geluk."

Toch werden de vaccins van Moderna en Pfizer in minder dan een jaar ontwikkeld. Dat is sneller dan zelfs de meest optimistische experts hadden verwacht. Goed nieuws, denk je dan, maar het zorgt ook voor ongerustheid. Veel mensen zijn bezorgd dat de vaccins té snel ontwikkeld werden. Dat men bij de ontwikkeling dingen over het hoofd heeft gezien. Of dat risico's stilletjes onder de mat werden geveegd, in de race om als eerste een werkzaam vaccin op de markt te brengen.

Het ontwikkelen van een vaccin kan meer dan tien jaar duren en het is een ingewikkeld proces met veel obstakels.

Die snelle ontwikkeling valt echter perfect te verklaren. "Wereldwijd is met man en macht gewerkt om dit mogelijk te maken", zegt Vandermeulen. “Normaal kijken de gezondheidsautoriteiten die de vaccins moeten goedkeuren pas naar de resultaten als het onderzoek afgerond is. De voorbije maanden heeft men al tussentijdse resultaten bekeken, terwijl het onderzoek nog bezig was. Zo is veel tijd bespaard.”

Er is nog een andere verklaring voor de snelheid waarmee de vaccins van Pfizer en Moderna ontwikkeld werden. Het zijn allebei mRNA-vaccins, gebaseerd op nieuwe, baanbrekende technologie. Die nieuwe mRNA-vaccins zijn veel sneller te maken dan klassieke vaccins.

"Het is ongelofelijk snel gegaan", zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven). “Een paar weken na het vrijgeven van de genetische code van het virus door de Chinezen had men al een eerste kandidaat-vaccin. Al snel bleek dit vaccin goed te werken bij proefdieren. Daarom kon men heel snel overgaan naar proeven bij mensen. Dat hele proces duurt normaal een paar jaar.”

Het ontwikkelen van een vaccin is niet alleen tijdrovend, het is ook enorm duur. Het helpt natuurlijk als je dan genoeg geld hebt. In “normale” tijden is dat niet altijd het geval, er moeten soms keuzes gemaakt werden. Sinds het begin van de pandemie liggen de kaarten gunstiger. Wereldwijd zijn miljarden vrijgemaakt voor de snelle ontwikkeling van vaccins. Ook dat verklaart waarom het allemaal zo snel is gegaan.