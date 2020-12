13 Gentse armoedeorganisaties zijn te zien in videoclip van Gentse muzikant

De videoclip is intussen al heel veel bekeken op Youtube en daar is een goede reden voor volgens Verlinde: “Je hebt niet alleen in Gent burgerinitiatieven die zich inzetten voor de zwakkeren in de maatschappij. Die heb je over heel Vlaanderen. Niet alleen de moeilijkheden van mensen, maar ook de warme initiatieven blijven te vaak verborgen. Ik denk dat veel mensen nu blij zijn dat dat eens in beeld wordt gebracht. Iedere vrijwilliger die iets speciaals doet, voelt zich aangesproken.