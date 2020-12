15.000 bibliotheekleden schrijven elkaar wenskaartjes: "We willen dat onze leden een persoonlijke boodschap krijgen, van lezer tot lezer"

De stad Mechelen pakt uit met een originele wenskaartenactie tijdens deze eindejaarsperiode. Leden van de bibliotheek Het Predikheren wordt gevraagd om een wenskaartje te schrijven en dat te posten in een speciale brievenbus in de bibliotheek. De kaartjes zullen dan door vrijwilligers naar de andere leden van de bibliotheek worden gebracht. Bedoeling is dat de bijna 15.000 leden deze of volgende maand allemaal een handgeschreven kaartje in de bus krijgen.