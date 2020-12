Abel sleurde vriend Younes uit Genk door zijn jaar in de gevangenis: “Ik liet Younes meedromen aan de telefoon”

De toekomst lachte beide vrienden toe, tot Younes in september 2019 plots voor een donkere periode stond. “Ik werd gestraft voor foute beslissingen die ik eerder had gemaakt", vertelt Younes, "en ik moest een jaar naar de gevangenis. Het feit dat ik niet meer kon freestylen woog het zwaarste. Gelukkig kon ik één keer per week mijn energie kwijt tijdens een potje zaalvoetbal. Tot corona ook daar een stokje voor stak.”

“Ik heb hem elke week gebeld”, benadrukt zijn vriend Abel. “Ik geloofde in Younes! Ik praatte hem bij over mijn wedstrijden en shows en hoopte dat mijn gedrevenheid aanstekelijk zou werken. We droomden samen aan de telefoon al van het Belgisch kampioenschap.”

Younes’ ogen lichten op. “Klopt”, bevestigt hij. “Het leven in de gevangenis is elke dag hetzelfde. Maar dankzij Abel had ik elke week een gesprek om naar uit te kijken. Zo kon ik mij vastklampen aan een doel.”