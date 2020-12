Acteurs zamelen geld in voor collega's die het financieel moeilijk hebben met single "Daar ben jij"

Het nummer "Daar ben jij" is geschreven door Allard Blom en Sam Verhoeven. Voor Sam is het een win-winsituatie: "We missen ons publiek en we gaan ervanuit dat een heel groot deel van dat publiek ons ook mist, dus wij wilden een positief signaal geven in de vorm van een nummer in de hoop dat het wat hoop en licht kan geven in deze heel rare tijden."

Maar liefst 60 acteurs, onder wie Daisy Thys, Peter Thyssen, Koen Crucke, Juan Gerlo en Ann Van den Broeck zingen mee in het lied. Niet enkel in ons land, maar ook in Nederland, daar met 100 Nederlandse artiesten, werd het lied gelanceerd.



Beluister "Daar ben jij" hieronder