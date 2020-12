Alle 75-plussers in Beerse krijgen “Vergeet-me-niet-pakket”

“Daarin zit een presentje. Wat dat is, hou ik nog liever even geheim”, knipoogt De Bie. “Daarnaast zit er ook een krantje bij met informatie over al onze diensten en wat we precies doen. We hebben ook nog een doe-bundel met allemaal activiteiten die je in je kot kan uitvoeren en er zit ook nog een receptenbundel bij.”

In totaal zullen er zo’n 1.200 pakketjes uitgedeeld worden. De 75 tot 80 plussers krijgen het pakket met de post. Bij de 80-plussers wordt het persoonlijk aan huis gebracht.