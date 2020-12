Opgelet voor "avocadohand": "In zelfde rijtje letsels als oesters openen, vuurwerk afsteken of fondue op tafel zetten"

Vranckx benadrukt dat het een slecht idee is om de avocadohelft die je wil ontpitten in de ene hand vast te nemen en met de punt van een mes in je andere hand te proberen de pit eruit te wippen of te tillen. "Je ziet zo wat er kan gebeuren, het mes schuift uit en duikt in de punt van je wijsvinger of in het topje van je duim."