Beroepsvereniging van Loodsen niet tevreden met fiets- en wandelbrug over Schelde: "Veiligheidsproblemen en te veel losse eindjes"

De Beroepsvereniging van Loodsen is niet opgezet met de fiets- en voetgangersbrug die over de Schelde in Antwerpen zal worden gebouwd. Men maakt zich vooral zorgen om de veiligheid van de brug. De vereniging schreef daarover een open brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "De beslissing is te vroeg genomen, met nog te veel losse eindjes", zegt voorzitter Sven De Ridder.