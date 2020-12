Betalingsuitstel voor woonkredieten wordt verlengd tot maart 2021

Mensen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben, konden al betalingsuitstel vragen voor hun woonkrediet. Die regeling liep oorspronkelijk tot 31 december 2020.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kondigt nu een verlenging aan. "We zitten nog altijd in een crisis en er zijn nog altijd veel mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarom hebben we een verlenging van 3 maanden goedgekeurd."

De verlening geldt voorlopig dus tot 31 maart 2021. "Drie maanden lijkt kort, maar het is een reddingsboei. Wat we nu proberen te doen is zuurstof in de portemonnee van de mensen te geven." Een bijkomende verlenging van de maatregel sluit Van Peteghem niet uit.

Voorwaarden



Niet iedereen kan vragen om de terugbetaling van zijn krediet even op pauze te zetten. Er zijn een aantal voorwaarden:

Je inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis: als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid, omdat je je zaak moest sluiten, door overbruggingsmaatregelen of omdat je zelf het coronavirus opliep. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.



Je mag alles samen niet meer dan 25.000 euro spaargeld hebben op je zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille. Pensioensparen wordt daarbij niet meegeteld.



Je kan in totaal maximaal 9 maanden betalingsuitstel vragen. Heb je in het verleden dus al eens uitstel tot betaling aangevraagd, dan zou het kunnen dat je nu niet meer in aanmerking komt.

"Die beperking van negen maanden is bewust gekozen", zegt Van Peteghem. "We geven uitstel, maar geen afstel. Heb je structurele problemen met het afbetalen van je woonkrediet, dan ga je beter praten met je bank."

Geen extra kosten



Er is met de banken afgesproken dat ze geen extra dossierkosten zullen aanrekenen voor de aanvraag van betalingsuitstel. "Maar je zult dus wel interesten moeten betalen voor de duur van het uitstel. Hou daar rekening mee en bespreek het vooraf goed met de bank."

Voor bepaalde gezinnen wordt er een uitzondering gemaakt. "Als het totale inkomen lager is dan 1700 euro netto per maand, dan hoef je geen interest betalen. Voor die mensen wordt de pauzeknop dus echt ingeduwd," aldus Van Peteghem.