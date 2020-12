Bpost onderzoekt of postkantoren ook buurtwinkels kunnen worden

Bpost onderzoekt of ze een aantal van haar postkantoren in de toekomst kan omvormen tot buurtwinkels, waar klanten ook voeding of kranten zouden kunnen kopen of documenten zouden kunnen printen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost is op zoek naar extra inkomsten, omdat de inkomsten uit de brievenpost blijven dalen. De transformatie van een aantal postkantoren tot buurtwinkel zou daar een oplossing voor kunnen zijn.