Woningbrand in Glabbeek: "Zwaarste brand in acht jaar"

Bij de woningbrand dinsdagavond op de hoek van de drukke Tiensesteenweg en de Zuurbemde, het drukste kruispunt van Glabbeek, vielen er gelukkig geen gewonden. De bewoners, een ouder koppel tussen 70 en 80 jaar, waren net even verderop naar de bank toen de brand uitbrak. Op de boerderij zelf woonde al een poosje niemand meer. De brand zorgde ook voor heel wat verkeersproblemen. De steenweg was volledig afgesloten tot 22u omdat de brandweer nog moest nablussen.

"In de acht jaar dat ik burgemeester ben, is dit al de zwaarste woningbrand die ik heb meegemaakt", zegt burgemeester Peter Reekmans (LDD): "De brandweer was zeer snel ter plaatse, maar de hevigheid van die brand was echt immens. Maar bij zo'n brand op het spitsuur en op het drukste kruispunt van de gemeente, waar je het verkeer van Diest en Tienen moet omleiden, heb je echt wel mankracht nodig van politie en brandweer. Ik heb eventjes zelf meegeholpen het verkeer te regelen want dat was echt nodig."