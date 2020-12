Burgemeester Dendermonde weet (nog) niet wie monoliet in aardappelveld plaatste: "Maar Baasrode is nu wel wereldberoemd" 

“Gisterenavond was het gemeenteraad en zelfs daar kon niemand over de mysterieuze paal zwijgen”, gaat Buyse verder. “Er wordt heel veel over gesproken en sommige mensen vinden dat we er ook een evenement rond moeten organiseren. Dat gaan we even niet doen, er is nog altijd een coronapandemie en een samenscholingsverbod. Maar we mogen zeker wel trots zijn.” De monoliet werd gisteren alvast onder handen genomen door een glazenwasser zodat hij in volle glorie - en van op veilige afstand -kan bezocht worden.