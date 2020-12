Kortrijk en Kuurne beveiligen sportcomplexen met camera's

Sportcentrum Ter Biezen krijgt veel camera's, die worden nog dit jaar geïnstalleerd. Ter Biezen kreeg al inbrekers over de vloer. Voorzitter van damesvolleybalclub BIDAVO Francis Tanghe is blij met de investeringen: "Wij hebben hier de voorbije 3 jaar 3 inbraken gehad in onze cafetaria, waar er telkens heel wat schade was. Misschien zal de investering voor de stad nu duur zijn, maar op de lange termijn wordt dat een besparing. Want als je moet herstellen kost dat ook wat."

Naast die inbraken is er nog het probleem van het moeilijker te becijferen gevoel van onveiligheid. Francis Tanghe spreekt over hangjongeren en ziet dat ouders zich zorgen maken: "Er zijn heel wat ouders die met de meisjes tot aan de deur komen, omdat ze schrik hebben dat er eventueel iets zou gebeuren. Er is gelukkig nog altijd niets echt gebeurd. Maar ja, mensen voelen zich niet veilig."