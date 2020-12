China pakt Oeigoeren in Xinjiang op op basis van "gedrag analyserende software"

HRW heeft de hand kunnen leggen op een database met gegevens van meer dan 2.000 Oeigoeren die tussen 2016 en 2018 zijn opgepakt in Aksu. Dat is een stad op de oude Zijderoute in Xinjiang, de westelijke regio van China in Centraal-Azië.

Al die mensen werden gearresteerd op aanzetten van een enorme elektronische gegevensbank -het Integrated Joint Operations Platform of IJOP- die de Chinese inlichtingendiensten aanleggen in Xinjiang. Die verzamelt erg gedetailleerde gegevens zoals hoeveel elektriciteit iemand verbruikt, hou hij of zij omgaat met familie en buren, de kleur van hun auto of welke deur ze het vaakst gebruiken om hun huis binnen te gaan.