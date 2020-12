Commotie over Mohammedcartoon bij studenten Karel de Grote Hogeschool: "Weten niet wat bedoeling docent was, maar dit kan niet"

De directie van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen is met een onderzoek gestart nadat commotie was ontstaan over een Mohammedcartoon. Een docent van KdG had die laten zien tijdens een online les en een student zette de cartoon op sociale media. Dat lokte een golf van verontwaardiging uit. De studentenraad van KdG reageert scherp. "Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect", klinkt het.