Drie loslopende Duitse herders bijten maltezer dood in Leopoldsburg: “Eigenaar niet capabel om honden te houden”

Volgens Sara Van Lindt van het Hondengedragscentrum Limburg in Hasselt was dit voorval nooit gebeurd als de honden goed opgevoed waren. “Indien er sprake is van een goede opvoeding waarbij de honden gesocialiseerd worden met anderen, dan heb je deze problemen niet.” Daarom vindt Van Lindt ook dat deze eigenaar niet capabel is om honden te houden. “Het baasje moet geweten hebben dat de drie Duitse herders niet sociaal waren. Ervoor zorgen dat hij geen honden meer mag hebben, lijkt me dan ook een gepaste straf. Gewoonweg een fikse boete uitschrijven verhelpt het probleem niet”, besluit de hondengedragstherapeute.