"De grootste crisis sinds WOII": hoe kunnen we er weer bovenop komen? En wie gaat dat allemaal betalen?

Nee, dit jaar werden we getroffen door een “exogene crisis”. In mensentaal: een schok die niet ín en door onze economie zelf ontstond, maar die van buitenaf kwam, in de vorm van een bijzonder besmettelijk en dodelijk virus. En daarin sluimert ook hoop: als de oorzaak van die schok weg is, kunnen we in theorie weer over naar de orde van de dag.