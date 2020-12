Er komt een wandelbrug over de Zwarte Beek in Zichem

De brug maakt ook deel uit van het traject Zichem-Averbode. Dit traject loopt vanaf de parking achter de Mariahal naar het noorden, via Zichem, richting Averbode. Tussen Scherpenheuvel en Zichem wordt de oude spoorbedding van ‘t Boemelke gevolgd. In Zichem sluit het tracé aan op de erfgoedwandeling en gaat zo richting Huize Ernest Claes. De route maakt doorheen het natuur- en landbouwgebied de verbinding met de abdijstraat in Averbode.