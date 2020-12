EU stelt groen transportplan voor, en we zullen ons gedrag moeten aanpassen: "Vliegen als het nodig is, niet vliegen als het niet nodig is"

"De private sector zal mee moeten investeren. Ik wil het dus niet enkel over de cijfers hebben: het moet ook gaan over een systeem dat ertoe moet leiden dat iedereen hier onderdeel van is. We kunnen dit enkel samen voor elkaar krijgen. Dat voorschrijven vanuit Europa gaat niet lukken."



We moeten de hele manier van transport eens goed tegen het licht houden, zei Timmermans: "We moeten modulair werken en zo goed mogelijk alle vormen van transport gebruiken: het water, de weg, en met name ook het spoor. We moeten vliegen als dat nodig is, maar niet vliegen als dat niet nodig is. In steden moet het openbaar vervoer zonder uitstoot plaatsvinden, en er moeten meer mogelijkheden komen voor mensen die willen wandelen of fietsen, zodat niet iedereen maar in de wagen hoeft te stappen."

Ook de trein nemen moet makkelijker worden, en niet enkel voor korte afstanden in eigen land. Zo zullen meer internationale, snelle treinverbindingen komen: "Het is fijn om te zien dat de verschillende ministers snel werk willen maken van die nachttreinen. Voor een aantal trajecten kunnen we sneller handelen. We moeten daarvoor internationale barrières wegnemen, zoals machinisten die moeten wisselen, stroomspanning die verschilt. Zulke dingen willen we in korte tijd samen oplossen."