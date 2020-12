Feestelijk kersttram rijdt opnieuw door Gent tijdens eindejaarsperiode, zonder passagiers door corona

De feestdagen komen eraan en dat wil zeggen dat de kerstverlichting in vele steden intussen ophangt en voor sfeer probeert te zorgen. In Gent blijft het daar niet bij. Er zal vanaf komend weekend een feestelijk verlichte kersttram rondrijden om bij te dragen een de passende sfeer. De voorbije jaren was de tram er ook al te zien. Toen mochten er passagiers meerijden. Dit jaar blijven de tramdeuren gesloten om geen onnodige risico’s te nemen tijdens de coronapandemie.