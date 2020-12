Groen niet blij met Vlaams akkoord over betonstop: "Verantwoordelijkheid wordt afgeschoven"

Dit is niet zoals het hoort, vindt Schauvliege. "Men plaatst een soort stolp over de woonreservegebieden en laat het dan over aan de lokale besturen om te beslissen of er kan gebouwd worden of niet." Gevolg? Als er wordt beslist dat er op een perceel niet mag worden gebouwd, zal men als lokaal bestuur de planschade moeten uitbetalen.

"Ik denk dat eigenlijk de verantwoordelijkheid afschuiven is en alles in de schoot van de lokale besturen leggen. Dit lijkt me geen goede manier van werken."