Grondwater en waterlopen worden nog altijd te veel vervuild door mest van de landbouw

Volgens de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) was vorig jaar 10 procent van de gecontroleerde landbouwers in overtreding, dit jaar tot nu toe ruim 7 procent. Maar ze voegen eraan toe dat het niet eenvoudig is om provinciale cijfers met elkaar te vergelijken. Dat komt omdat in sommige gebieden - waar de metingen slechte resultaten geven of de kans op verontreiniging groter is - meer gecontroleerd wordt.

In 2019 gebeurden in Limburg 817 omgevingscontroles, waarbij 87 overtredingen zijn vastgesteld. Dit jaar waren er tot nu toe 1142 omgevingscontroles met 83 overtredingen. De meeste overtredingen in Limburg zijn bemesting tot tegen de waterloop en te veel mest op de akkers aanbrengen of op een tijdstip dat het niet is toegelaten.