Half jaar elektrische deelauto’s in Vlaamse Ardennen: “Ook op het platteland is het een succes”

Het autodeelsysteem in de Vlaamse Ardennen is volgens Solva dus een succes. Op termijn wil de intercommunale het dan ook uitbreiden. “Door de coronapandemie hebben we in bepaalde gemeenten nog geen infosessie kunnen geven. Van zodra dat weer kan, zullen we dat dan ook doen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om mensen een testrit te kunnen aanbieden. Daar gaan we volgend jaar op inzetten zodat we de eerste drempel naar autodelen kunnen wegwerken.”