Havenprocureur moet drugssmokkel efficiënter helpen aanpakken

Het is de bedoeling dat de eerste havenprocureur in het voorjaar van volgend jaar al aan de slag gaat. “De bedoeling is dat die persoon in eerste plaats gevonden wordt in de schoot van het parket van Antwerpen, omdat men daar de capaciteit heeft. Er moeten wel goede afspraken gemaakt worden tussen de procureurs generaal van zowel Antwerpen als Oost-Vlaanderen, zodat we samen de strijd kunnen voeren.”

Van Quickenborne wil ook dat rechters in de toekomst een havenverbod kunnen opleggen. Mensen die veroordeeld zijn voor drugsfeiten, krijgen dan geen toegang meer tot de haven.