Helft kinderen met psychische problemen moet minstens half jaar op hulp wachten, "Wachtrijen zijn er al 20 jaar"

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn voor het eerst in kaart gebracht. Volwassenen en vooral ook kinderen blijken lang te moeten wachten, zelfs in crisissituaties. Professor Kris Van den Broeck (UAntwerpen): "Je zegt toch ook niet tegen een kankerpatiënt: "Het is ernstig, kom binnen drie maanden eens terug"? TEJO, een organisatie waar tieners gratis en anoniem terechtkunnen voor psychische bijstand, krijgt intussen meer volk over de vloer, vaak met zware klachten. Omdat er elders geen plaats is.