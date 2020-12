Het is de morele plicht van de Brusselse politiek om de kilometerheffing door te voeren

Ook ten gronde faalt het Waals en vooral Vlaams verweer. De Brusselse kilometerheffing is geen bijkomende belasting voor het gros van de pendelaars. Het onderzoeksplatform Brussels Studies Institute (BSI) berekende dat er in 2015 tussen de 550.000 en 670.000 bedrijfswagen in België rondreden, waarvan het leeuwendeel in de Brusselse metropolitane gemeenschap gestald staat.

Dan klopt het toch dat de bedrijfswagen-pendelaar de meerkost voor de Brusselse kilometerheffing niet uit eigen zak betalen zal? En dan klopt het ook dat het gezin op weekend in Brussel zelfs nul euro betaalt? Bovendien toonden andere Europese voorbeelden de effectiviteit van het systeem aan. Londen werkt al met één of andere vorm van tol. Wijst men de pretentieuze Brusselaar erop dat hij niet in Londen woont, dan geeft hij Stockholm wel als passend weerwoord.

De kilometerheffing zal onmiskenbaar leiden tot een vlottere bereikbaarheid van de bedrijven gevestigd in Brussel en dito economisch profijt voor het hele land. Hiertegen protesteren is eigenlijk toegeven dat het voor de pendelaar opeens plezant wordt om in de Brusselse file te staan. De huidige corona-crisis met verplicht telewerk is trouwens het levende bewijs dat minder pendelen ook kan.

Waarom sluiten de andere twee gewesten zich dan niet gewoon bij het Brusselse systeem aan? Tot slot is één of andere vorm van bijkomende belasting voor voertuiggebruik geen onbekend terrein in België. Toen ikzelf begin 2017 in Antwerpen ging werken, werd aldaar een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd. Mijn onverwoestbare retro-Volvo 2.5 TDI uit 1995 blijft sindsdien treurig stilstaan. Wie ‘m een beter leven kan geven, mag me mailen…