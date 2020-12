Hoe Brussel vanaf 1/1 snelheidslimiet van 30 zal handhaven: wegen aanpassen, maar ook 310 nieuwe camera’s

Het besluit om in het hele gewest 30 kilometer per uur in te voeren, past in het ‘Good Move’-plan, dat de strategie voor de Brusselse mobiliteit in de volgende 10 jaar zal bepalen. Naast de investeringen in extra openbaar vervoer wil Van den Brandt de straten van Brussel teruggeven aan haar bewoners en kwetsbare weggebruikers. Zo hebben buitenlandse voorbeelden in Helsinki en Grenoble al aangetoond dat het kleinere snelheidsverschil tussen auto’s en andere weggebruikers het aantal verkeersslachtoffers met 30 procent kan terugdringen. Trager rijden met de wagen leidt ook tot minder geluidsoverlast en tot een gezondere stad.