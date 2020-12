In Oost-Vlaams water zit nog altijd 20 procent meer nitraat dan toegelaten

Vooral in landbouwgebied is de kwaliteit slecht, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij of VMM. Die heeft een netwerk van meetpunten. Die zijn zo gekozen zijn dat de invloed van het afvalwater van gezinnen of industrie bijna geen invloed kan hebben. Uit de gegevens van die meetpunten blijkt dat de waterkwaliteit slecht evolueert. “Zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater zit er 20 procent meer nitraat dan toegelaten”, zegt Katrien Smet. “We hadden afgesproken dat we tegen 2018 nog maar 5 procent boven de toegelaten norm zouden zitten, maar in Oost-Vlaanderen zitten we er 20 procent boven.”