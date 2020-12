Inwoners Oudenaarde kunnen warme boodschap voor elkaar achterlaten op grote kerstborden in alle deelgemeenten 

"De borden komen in alle deelgemeenten op toegankelijke plaatsen. Ze zijn speciaal ontwerpen om er met een stift tekst op te schrijven. De borden zijn niet afwasbaar, dus de boodschappen blijven gewoon staan tot er echt geen plaats meer is. Het zijn grote exemplaren, dus er is wel wat ruimte", lacht schepen John Adam (Open VLD). Vanavond om 18.00u wordt het allereerste kerstbord voorgesteld.