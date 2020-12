Is Lennik ouder dan “oudste stad” Tongeren? VUB-prof meent via nieuwe meettechniek van wel

Maar is daardoor bewezen dat Lennik ouder is dan Tongeren? De oudste Romeinse vondst die ooit in Tongeren gedaan werd, dateert uit 15 voor Christus. Nu is er volgens Van Ham bewijs dat er al sprake was van Lennik in 47 voor Christus. “Ik wil niet beweren dat Tongeren niet ouder is. Daarom nodig ik Tongeren uit om dezelfde methode toe te passen die ik heb gebruikt, want ik ben er zeker van dat er daar ook oppervlaktes van een “centuria” te vinden zijn.”

In Tongeren zijn ze voorlopig nog niet op de hoogte. “Ik heb een jaar in stilte aan dit onderzoek gewerkt en kom vandaag pas met mijn boek naar buiten. Maar ik verwacht nu wel een telefoontje uit Tongeren de komende dagen. Misschien kan de burgemeester van Lennik ook al eens nadenken aan een museum”, lacht professor Van Ham. Het boek van Ronald Van Ham kost 30 euro en kan besteld worden via van.ham.ronald@gmail.com.