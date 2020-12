Janne Michels uit Ronse wordt Red Reporter: “Misschien kom ik wel in de kleedkamer van de Rode Duivels of de Red Flames?”

Janne studeert journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Maar haar taak zal meer omvatten dan alleen maar verslag uitbrengen, zegt ze: “We moeten de tussenpersoon zijn tussen de nationale teams en de supporters, we moeten die connectie sterker maken. En daarbij wil ik ook genoeg aandacht geven aan de vrouwen: zowel op als langs het veld. Want nu is de aandacht voor vrouwen in de sportwereld volgens mij te klein. Natuurlijk moeten we ook verslag uitbrengen tijdens de wedstrijddagen.”

