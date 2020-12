"Kerst met 11 miljoen": samenwerking tussen vier televisiezenders moet alle Belgen samenbrengen op kerstavond

De feestdagen zullen er dit jaar anders uitzien dan normaal. Geen grote familiefeesten of eindejaarsetentjes met vrienden: iedereen viert in zijn of haar eigen bubbel. Om toch een gevoel van verbondenheid te creëren, zenden Eén, VTM, La Une en RTL-TVI een grote kerstspecial uit.



Er zullen optredens zijn van verschillende Belgische artiesten zoals Hooverphonic, Axelle Red, Lous and The Yakuza, Jasper Steverlinck en Typh Barrow, Scala en Clouseau. Bijzondere locaties verspreid over het hele land vormen het decor voor hun optredens.