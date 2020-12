16 buurten in Gooik krijgen allemaal een kerststal

De gemeente had in haar begroting een budget van 25.000 euro voorzien voor ideeën van burgers. Tijdens de kerstperiode zijn er heel wat ideeën ingestuurd om de gemeente om te toveren in een magisch kerstdorp. Eén van de voorstellen die het gehaald heeft, is om in elke buurt een kerststal te bouwen. "Wij hebben in de begroting 25.000 euro voorzien om initiatieven van buurten met begrotingsgeld lokaal te kunnen uitwerken", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "En 16 buurten hebben daarop ingetekend. Ze willen elk een zo degelijk mogelijk kerststal bouwen, zodanig dat het in de buurt een heel gezellig gebeuren wordt."

Doomst vindt het voor zijn gemeente belangrijk dat de buurten met het begrotingsgeld dit soort projectjes kunnen uitbouwen. "We hopen dat met zo'n kerststal, waar iedereen toch een handje toesteekt, om een klein stukje aan beleidsopbouw te doen. Zo leren mensen dat ze ook zelf makkelijk dingen kunnen organiseren, dat ze daar steun voor krijgen en dat ze ook kunnen en mogen meedenken over het beleid naar de gemeente toe."