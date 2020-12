Krantenwinkels niet blij nu Bpost kranten wil verkopen in postkantoren

Sven Ghysels baat samen met zijn broer de krantenwinkel Svenne Gazet uit in Halle. Hij schrok toen hij het nieuws hoorde over de plannen van Bpost om in postkantoren kranten te gaan verkopen. "Een paar jaar geleden is Bpost begonnen met het verkopen van Lottobiljetten, wat één van onze belangrijkste inkomsten is," vertelt Sven. "En nu willen ze ook nog kranten en tijdschriften aanbieden. Dat wordt een grote concurrentie voor ons. En mijn krantenwinkel ligt dan ook nog eens recht tegenover het postkantoor."