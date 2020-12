KTA Brugge bezorgt leerlingen ontspanning met eigen “The masked singer”: “Ze lieten ons weten dat ze het echt lastig hebben”

Ook in het KTA deden ze hun best om de geheime zangers in een mooi kostuum te steken. “Er is onder andere een koning en een heks. Ze zijn echt onherkenbaar”. Steyaert was verrast door het zangtalent van sommige collega’s. “Maar iemand bewerkt het digitaal ook allemaal een beetje”, lacht ze. “Na de vakantie is er een finale. We willen het zolang mogelijk doortrekken, want het doet hen echt deugd”, besluit ze.