Leerkracht uit De Panne krijgt acht jaar cel voor misbruik van acht minderjarigen

De bal ging aan het rollen toen getuigen eind december 2019 in Nieuwpoort een vreemd tafereel in de gaten kregen. Ze zagen hoe een veertiger in zijn wagen oraal bevredigd werd door een minderjarige jongen. De verdachte bleek een toen 45-jarige leerkracht uit De Panne te zijn. Hij werd uiteindelijk eind januari door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van verkrachting en van aanranding van de eerbaarheid. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.