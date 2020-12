Leopold Lippens heeft leukemie: "Maar ik blijf verder werken als burgemeester van Knokke-Heist"

De burgemeester lag 6 weken in het ziekenhuis. “Mijn immuniteit was te fel verzwakt. Gelukkig sloeg de behandeling aan. Ik ben daardoor fysiek nog wat vermoeid, maar mentaal voel ik me prima. De ziekte gaat de goede kant uit, dus blijf ik verder werken. Ik heb veel tijd gehad om na te denken. Ik heb nog veel plannen met Knokke-Heist”, zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat de 79-jarige graaf ernstige gezondheidsproblemen heeft. In 2015 onderging hij een zware hartoperatie en in 2017 kreeg hij een pacemaker.