Maria Bloemetjesbrigade onderhoudt Lourdesgrot in Ramsdonk: "Sommige buurtbewoners werden te oud"

“We noemen onze vrijwilligersgroep de "Maria Bloemetjesbrigade’" Die naam is er gekomen omdat we in mei begonnen bloemetjes te planten en die hebben we de hele zomer lang hier onderhouden via een beurtrol", zegt de Vos. Maar ook voor vrijwilligster Rita Van Den Bergh speelt de Lourdesgrot met kerstversiering momenteel een belangrijke rol in haar leven: “Het leven staat voor iedereen op z'n kop. De mensen weten het niet meer goed, het duurt al zo lang. Nu we de kerstperiode niet meer met onze familie kunnen vieren, is dit voor mij een troostplek. Ook aan mensen die er niet meer zijn, denk ik hier.”