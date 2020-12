Marktkramer Ivan: "Eerste kerstperiode zonder Leuvense kerstmarkt in 30 jaar"

Bezoekers van de Leuvense kerstmarkt komen jaarlijks van heinde en verre. "En nu moeten ze de markt missen", gaat Merkx verder. Zelf mist hij de kerstmarkt ook. "Het is een vreemde kerstperiode zonder kerstmarkt. Tien dagen gezelligheid, heel jammer dat dat dit jaar niet kan. Maar we weten allemaal waarom niet. En we moeten er met z'n allen door."

Ook in zijn portemonnee voelt Ivan het gemis van de kerstmarkten. "Vorig jaar werd mijn Hete Mie verkocht op twaalf kerstmarkten en dit jaar staat de teller op nul. Ik was bovendien al volop bezig met de voorbereidingen. Ik had al een nieuw verkleedkostuum gekocht. Ieder jaar verkleed ik me als de kerstman in mijn kraam. Kleine kinderen noemden me al 'Ivan de Kerstman'. Ik probeer er het beste van te maken, maar het voelt toch raar aan, zo'n kerstperiode zonder kerstmarkt."