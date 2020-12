Vluchtelingenorganisatie: "Meer dan 80 miljoen vluchtelingen en ontheemden wereldwijd, een record"

De coronacrisis met als gevolg de sluiting van de grenzen had duidelijke gevolgen voor de vluchtelingenstroom in de wereld. Zo waren er in de eerste helft van 2020 bijna een derde minder asielaanvragen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook de hervestiging van erkende vluchtelingen daalde met bijna een vijfde. De terugkerenden waren grotendeels binnenlandse vluchtelingen.