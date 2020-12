Stad Menen gebruikt als eerste in West-Vlaanderen een korrel die duiven onvruchtbaar maakt

Menen heeft last van te veel duiven. Dat heeft onder meer met de werken aan de verbreding van de Leie te maken. Er zijn nogal wat panden onteigend en daar hebben de dieren hun intrek in genomen en zich vermenigvuldigd. Als die panden gesloopt worden, wil de stad voorkomen dat de duiven gaan uitzwermen over andere delen van de stad. De operatie begint volgend jaar in maart.